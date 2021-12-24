Италия ввела обязательное ношение масок на улице

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Италия вводит обязательное ношение медицинской маски на улицах и делает необходимым использование маски-респиратора FFP2 в общественном транспорте, в кино, театрах и на стадионах, объявил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца. Такую информацию сообщает РИА Новости.

Совет министров Италии единогласно принял новый декрет с ужесточением мер борьбы с коронавирусной инфекцией, положения которого Сперанца разъяснил на пресс-конференции.

Прежде всего, заявил министр, декрет подразумевает сокращение срока действия электронного сертификата green pass c нынешних девяти месяцев до шести.

"Новые появившиеся данные привели нас к сокращению его срока действия до шести месяцев. Мы также сокращаем время для прививки 4-й дозой, которое сокращается до четырех месяцев ", - сказал он.

"Маски становятся обязательными на открытом воздухе, и мы вводим требование использования маски FFP2 в некоторых местах, таких как транспорт, городской и дальнего следования, кинотеатры, театры, музеи, в ходе спортивных мероприятий в закрытых помещениях, а также на стадионах. В этих помещениях запрещается употребление пищи", - сказал Сперанца.

В четверг в Италии зафиксирован абсолютный рекорд заражений COVID-19, рост за сутки составил 44 595 случаев. Самый высокий суточный прирост ранее составлял 40,9 тысячи и был зарегистрирован в ноябре прошлого года.

Введенный в октябре прошлого года масочный режим на открытом воздухе был окончательно отменен в конце июня. Маски остаются обязательны в закрытых помещениях, в общественном транспорте и местах массового скопления людей. В некоторых регионах масочный режим уже вернулся после распоряжений местных властей.-0-