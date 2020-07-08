Итальянские невесты протестовали против ограничительных мер на свадьбы

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянские невесты провели акцию протеста против ограничительных мер на свадьбы, введенных властями в связи с пандемией коронавируса, сообщает Euronews.

Необычный флешмоб с участием 15 невест был организован свадебной ассоциацией AIRB. По данным ассоциации, коммерческие убытки компаний, работающих в сфере свадебных церемоний, составляют около 80% от объема их бизнеса.

"У нас миллионы сотрудников, более 30 тыс. компаний, у нас есть экспортный сектор, который полностью остановился", - сказал секретарь AIRB Марио Кандитоне.

Большинство пар Италии решили отложить свои свадьбы из-за ограничительных мер, запрещающих собрания и торжественные церемонии. В Италии свадьбы являются поводом для того, чтобы собрать всех родственников, поэтому на них зачастую съезжаются сотни людей со всей страны.-0-