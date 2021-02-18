Итальянский институт инфекционных заболеваний дал положительное заключение о "Спутнике V"

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянский институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани дал собственное положительное заключение об эффективности и безопасности российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом заявил директор медицинского учреждения профессор Франческо Вайя, сообщает ТАСС.

В институте инфекционных заболеваний занимаются лечением и исследованиями вызываемого новым коронавирусом заболевания с самого начала пандемии. "Мы провели свое исследование имеющихся в распоряжении научных материалов о российской вакцине, в том числе опубликованных журналом The Lancet. И наше заключение положительное, эффективность вакцины более 92%, и она абсолютно безопасна", - сказал Франческо Вайя.

По его словам, заключение института уже передано в Министерство здравоохранения Италии, и оно должно быть донесено до главы правительства Марио Драги.

Франческо Вайя подчеркнул, что данное суждение носит исключительно научно-технический характер. "Я убежден, что подобные оценки должны быть лишены какой-либо политической подоплеки. Если вакцина эффективна и безопасна, она должна использоваться в Италии", - добавил специалист.-0-