Итальянский профессор о пандемии: жизнь под замком убьет больше, чем коронавирус

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профессор с 40-летним стажем работы в операционных, доктор Стефано Монтанари дал большое интервью журналистам, в котором опроверг ряд мифов о коронавирусе. Об этом сообщает портал trendru.net.

Отвечая на вопрос, почему в Италии такая высокая заболеваемость COVID-19, профессор заявил: "Итальянские политики последние 10 лет делали все, чтобы разрушить медицину. Закрывались отделения и госпитали, персонал увольняли. Когда я слышу, что в Италии лучшая медицина в мире, у меня опускаются руки. Это неправда! Закупки оборудования и расходных материалов проводились по минимуму. Расходы на медицину резали нещадно. Плюс огромная коррупция. То, что в других странах стоит 10 евро, в Италии - 20. И те минимальные средства, которые были в распоряжении, тратились бездарно. Например, зачем купили 27 млн доз вакцины от свиного гриппа, которые затем выбросили, а на аппараты искусственной вентиляции легких денег не было. Наша медицина была не готова к такому количеству больных с осложнениями легких, чем и опасен этот вирус".

"Я пока точно не могу сказать, разработали его в лаборатории, или он пришел от летучих мышей, или еще откуда-то, - сказал профессор. - Точно могу сказать - вирус новый и молодой, он мутирует с космической скоростью, пока еще в фазе поиска своего статуса, в котором потом застынет. Вчера это был один вирус, а завтра - уже другой. В Италии не тот вирус, который был в Китае. А в Германии не то, что в Италии. А еще у него невероятная проницаемость, он очень контагиозный. Но у здоровых болезнь протекает бессимптомно".

Профессор высказал предположение: если тест будет сделан всем гражданам Италии, то будет обнаружено, что как минимум у половины населения положительный результат (то есть у них уже выработан природный иммунитет).

Стефано Монтанари заявил, что все разговоры о вакцине в этих условиях - мошенничество мирового масштаба. "Он так быстро мутирует, что мы за ним не угонимся, создавая вакцины. К тому же от этого типа вирусов нельзя сделать прививку. Ну сделаешь прививку, и можешь 200 раз им переболеть. На него не производится иммунитета! Если бы я 50 лет назад сказал своему научному руководителю о возможности привиться от коронавирусов, он бы меня выбросил за дверь", - подчеркнул профессор.

Также ученый высказался о целесообразности ношения защитных масок и одноразовых перчаток. "Зачем нужны резиновые перчатки? Зачем эти маски? Перчатки вредно действуют на природный защитный барьер кожи. У нас очень умная кожа! Маски - вообще смешно! Для здорового человека это все равно, что поставить забор из палок против комаров. Вокруг нас миллиарды миллиардов вирусов. И если рядом с вами есть коронавирус, маска вас вообще не защитит. А если человек болен, то маску надо менять каждые 2-3 минуты. Иначе это тоже не имеет смысла", - заявил Стефано Монтанари.

По мнению профессора, люди не должны сидеть по домам, в страхе и без движения. Люди должны двигаться, гулять на солнце. "Итальянское правительство своими мерами крайне вредит здоровью населения. Даже если человек бессимптомно переносит вирус, то есть по сути является здоровым, а ему говорят, что он болен, то это скажется на его здоровье. Как и на здоровье всех тех, кто сейчас запуган и сидит по домам, не получая витамина D, ведя малоподвижный образ жизни, находится в неопределенности за свое будущее, - подчеркнул Стефано Монтанари. - Я считаю, что группа риска - пенсионеры - тоже должны спокойно выходить на улицы, вести свой нормальный образ жизни. Жизнь под замком убьет больше, чем коронавирус".-0-