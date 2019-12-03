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03 декабря 2019, 00:42

Из музея в Берлине украли ордена

Фото DW
Фото DW

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из превращенного в музей здания министерства государственной безопасности ГДР в Берлине грабители украли несколько орденов, а также драгоценности, которые госбезопасность изымала у диссидентов, сообщает ВВС.

Кража произошла через шесть дней после ограбления дрезденской галереи.

Восемь наград - звезды Героя Советского Союза, ордена Карла Маркса (высшая награда ГДР) и Ленина, украденные 2 декабря, стоят меньше, чем разбитые ворами окна, сказал BBC директор музея Штази Йорг Дризельманн.

Из музея также пропала пара сережек, кольцо с бриллиантом и золотые часы, которые выставлялись в музее. Изделия с ценными металлами госбезопасность ГДР конфисковала у диссидентов.-0-

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