Из словацкого музея украли старинные монеты стоимостью 1 млн евро

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из словацкого национального музея украли часть нумизматической коллекции. Стоимость похищенного оценивается более чем в 1 млн евро, сообщила на своем сайте 25 января братиславская газета Pravda.

По данным издания, информация о краже с описанием и фотографиями украденных монет будет направлена в Интерпол и внесена в специализированную международную базу похищенных предметов искусства и антиквариата, доступ к которой имеют торговцы нумизматическим материалом и аукционные дома, сообщается на сайте. В Братиславе рассчитывают, что старинные монеты удастся вернуть в музей.

В нумизматической коллекции Словацкого национального музея хранятся в основном отчеканенные на монетном дворе в городе Кремница (Центральная Словакия) монеты Венгерского королевства (1001-1918), Священной Римской империи (962-1806), Австрийской империи (1804-1867) и Австро-Венгрии (1867-1918). Это один из старейших монетных дворов в мире, который работает с 1328 года.-0-