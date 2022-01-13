Из-за "минирования" школы Архангельска перевели на дистанционку, в Саратове и Красноярске - эвакуируют

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за сообщений о минировании в Саратове и Красноярске эвакуировали школы, в Архангельске учащихся перевели на дистанционку, сообщает ТАСС.

Администрация Саратова отменила занятия во всех школах города после того, как поступило несколько сообщений об угрозе взрыва в образовательных учреждениях города. "Сейчас ведется эвакуация школ. Спецслужбам предстоит обследовать большое количество зданий учебных заведений. В связи с тем, что это займет длительное время, занятия в школах отменены, родители учащихся оперативно информируются", - сказала собеседница агентства.

На территории муниципального образования "Город Саратов", по данным администрации, 136 школ.

Отмечается также, что из-за сообщений о возможном минировании на дистанционное обучение были переведены все школы Архангельска. В пресс-службе регионального УФСБ по Архангельской области информацию о поступивших сообщениях подтвердили. "Поступила информация о минировании учебных заведений Архангельска, речь о школах. Проводятся все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности населения", - сказали в пресс-службе.

В Красноярске были эвакуированы учащиеся и персонал более чем 100 школ. "Эвакуировано 111 школ", - сообщил агентству представитель управления образования города. По информации антитеррористической комиссии края, на электронные почты организаций и учреждений поступили "ложные анонимные сообщения об угрозах терроризма".

12 января из-за ложных сообщений о минировании эвакуировали свыше 150 школ и несколько вузов Екатеринбурга.-0-