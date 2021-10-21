Из-за угроз фамилии на форме рижских полицейских заменят на идентификационные номера

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рижская муниципальная полиция (RPP) приняла решение использовать на нашивках полицейской формы идентификационный номер сотрудника вместо его фамилии из-за регулярных угроз в адрес работников правоохранительных органов как на улице, так и в интернете, сообщает портал Delfi со ссылкой на представителя ведомства Томса Садовскиса.

"В последнее время мы можем видеть все больше и больше ситуаций, когда люди вымещают свое недовольство происходящими в стране процессами на сотрудниках правоохранительных органов. Случаются ситуации, когда сотрудников полиции снимают на видео, чтобы позже разместить отснятый материал в интернете вместе с клеветническими обвинениями", - рассказал Садовскис.

Садовскис добавил, после таких случаев отдельно взятые лица ищут сотрудников полиции в социальных сетях и угрожают им или оскорбляют нецензурными выражениями. Были даже случаи, когда угрожали членам семей сотрудников правоохранительных органов.

Он отметил, что сотрудники полиции имеют право на неприкосновенность частной жизни, и RPP как работодатель должна позаботиться, чтобы максимально защитить это право. В связи с этим было принято решение присвоить каждому сотруднику полиции личный идентификационный номер, который нанесут на нашивку вместо фамилии.

Постановление Кабинета министров Латвии от 2 июня 2020 года гласит, что на рабочей форме полицейского должна быть нашивка с личными данными на видном месте, либо первая буква имени и фамилия целиком, либо идентификационный номер. Постановление Кабмина предоставляет учреждению свободу выбора между фамилией и идентификационным номером.

Нашивки с идентификационными номерами вместо фамилий полицейские начали использовать в сентябре этого года.-0-