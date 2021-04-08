Израиль нанес авиаудар по окрестностям Дамаска - четверо пострадали

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере четверо сирийских военнослужащих получили ранения в результате ракетного удара по окрестностям Дамаска, который нанесли самолеты израильских ВВС, сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник.

По сведениям агентства, сирийским зенитчикам удалось сбить большую часть ракет, однако ряду объектов причинен материальный ущерб. Среди пострадавших - не менее четырех сирийских военнослужащих. Информация об их состоянии не приводится.

Ранее агентство сообщило, что средства противовоздушной обороны Сирии ведут огонь по целям над районами на юге страны. Атака велась со стороны Ливана и оккупированных Голанских высот.-0-