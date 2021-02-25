Израиль в апреле намерен полностью возобновить экономическую активность

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израиль к 5 апреля планирует снять ограничения, введенные ранее в связи с пандемией, и в полном объеме возобновить экономическую активность в стране. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, сообщает Deutsche Welle.

Ранее, 21 февраля, власти Израиля разрешили работу ряда магазинов, торговых центров и развлекательных учреждений, хотя посещение последних разрешено только для привившихся или для переболевших COVID-19.

Как ожидается, до 5 апреля в Израиле будут привиты все желающие и имеющие на это право жители в возрасте от 16 лет и старше. В стране минимум одну дозу вакцины уже получили 50% населения.

На данном этапе власти ведут переговоры с производителями BioNTech, Pfizer и Moderna о запуске в Израиле мощностей для производства вакцин.-0-