Извержение вулкана на Канарах прекратилось

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вулкан на испанском острове Пальма прекратил извергать лаву и выбрасывать дым и пепел, сообщает испанская газета El Pais.

Отмечается, что сейсмическая активность вулкана упала до минимального уровня сегодня утром.

По данным ТАСС, сейчас эксперты изучают причины произошедшего. По версии специалистов, это может свидетельствовать о перезагрузке магмы в кратере, о наличии там вулканической пробки или о том, что вулкан начал завершение своей активности.

Извержение вулкана на канарском острове Пальма началось 19 сентября. По оценкам специалистов, которые приводит RTVE, лава покрыла более 200 га земли, около 450 зданий оказались разрушены, более 6 тыс. человек были эвакуированы. О пострадавших информации не поступало.-0-