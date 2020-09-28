Япония озабочена возможной нехваткой в будущем медперсонала

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии озабочено тем, что в 2040 году, когда численность престарелых достигнет пика, страна может столкнуться с серьезной нехваткой медицинского персонала и тех, кто занимается уходом. Об этом сообщает японская государственная телерадиокомпания NHK.

Министерство выразило эти опасения в проекте ежегодного доклада на тему старения населения страны и его сокращения.

В документе говорится, что в 2040 году сектору здравоохранения и ухода могут потребоваться 10,7 млн работников. Прогнозируется также, что к 2040 году, когда доля пожилого населения достигнет пика, около 40% мужчин будут доживать до 90 лет, а 20% женщин - до 100 лет.

Доклад подчеркивает необходимость укрепления долгосрочной устойчивости системы социального обеспечения, чтобы справиться с проблемой нехватки медперсонала в будущем. По мнению авторов документа, помощь престарелым, благодаря которой они смогут принимать активное участие в жизни общества, позволит сократить число работников, необходимых в этом секторе. Доклад также указывает на необходимость принятия мер, которые помогут увеличить среднюю продолжительность жизни на 3 года и более как для женщин, так и для мужчин.

Ранее сообщалось, что число японцев в возрасте 65 лет и старше в сентябре текущего года составило рекордные 36,17 млн человек, что на 300 тыс. больше, чем годом ранее. Пожилые люди составляют 28,7% населения Японии, что также стало рекордным показателем. При этом Национальный институт исследований в области народонаселения и социального обеспечения Японии выступил с прогнозом, что к 2040 году доля пожилых людей в населении страны составит 35,3%.-0-