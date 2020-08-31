Япония полностью отменила безвизовые обмены с Россией в этом году из-за коронавируса

31 августа, Минск /Корр.БЕЛТА/. Япония приняла окончательное решение полностью отменить все запланированные на этот год безвизовые обмены между японскими префектурами и южной частью Курильских островов из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом в понедельник объявила ассоциация бывших японских жителей этих территорий, сообщает ТАСС.

"Мы не можем полностью избежать риска заражения при путешествии по морю. Очень жаль, но надеемся, что в будущем году поездки удастся организовать согласно существовавшему до этого момента графику", - приводит агентство Kyodo слова председателя ассоциации Хидэаки Миякавы.

Он также отметил, что ассоциация до последнего момента рассматривала возможность проведения безвизовой поездки на южную часть Курильских островов 25-28 сентября, но в итоге была вынуждена отказаться от этих планов.

Программа безвизовых обменов согласовывается сторонами на ежегодной основе, а сами поездки обычно осуществляются с мая по октябрь. Они начались с 1992 года на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран. За этот период в Японии побывали более 8 тыс. жителей островов Итуруп, Кунашир и Шикотан, а южную часть Курил посетили свыше 18 тыс. японцев.

По последним данным, общее число заразившихся на территории Японии превысило 68,8 тыс., число жертв коронавируса достигло 1299 человек. Всего выздоровели около 50 тыс. человек. Количество пациентов в тяжелом состоянии составляет 259. В минувшее воскресенье был зафиксирован минимальный с середины июля суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом - по всей стране было выявлено около 600 новых случаев инфицирования.-0-