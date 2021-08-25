Япония ужесточит ограничительные меры из-за COVID-19

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25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Японии введет режим чрезвычайной ситуации из-за коронавирусной инфекции еще в восьми префектурах. Об этом заявил министр, отвечающий за национальную борьбу с COVID-19 Ясутоси Нисимура,сообщает агентство Kyodo.Ограничения затронут префектуры Хоккайдо, Мияги, Гифу, Айти, Миэ, Сига, Окаяма. Они вступят в силу 27 августа и продлятся до 12 сентября. В настоящее время режим ЧС действует еще в 13 регионах Японии, включая Токио, Осаку, Киото и Окинаву. Таким образом, меры распространятся на 21 из 47 японских префектур.В условиях ЧС заведения общепита должны закрываться не позднее 20.00, будет ограничена продажа алкоголя. Универмаги и торговые центры должны ограничить количество посетителей, допускаемых одновременно. Компании просят переводить до 70% сотрудников на удаленную работу.Как сообщает ТАСС, в последние недели в Японии неуклонно ухудшается ситуация с распространением коронавируса, регулярно обновляются антирекорды суточного прироста числа инфицированных. Общее число случаев заражения в стране с начала пандемии превысило 1,34 млн, зафиксировано 15,7 тыс. летальных исходов. Выздоровели около 1,1 млн заразившихся, почти 2 тыс. пациентов находятся в тяжелом состоянии.-0-