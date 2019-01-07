Япония вводит налог на выезд из страны

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Япония с 7 января вводит налог на выезд из страны, сообщает агентство Синьхуа.

Размер налога составляет 1 тыс. йен, что составляет около $9. Его необходимо будет уплачивать всем выезжающим независимо от национальности.

Налог будет применять к тем, кто покидает Японию самолетом или кораблем. При этом дети в возрасте до 2 лет, транзитные пассажиры, дипломаты и некоторые другие категории граждан освобождаются от необходимости платить новый сбор.

Налог на выезд по итогам 2019 года может принести в бюджет около 50 млрд йен (более $450 млн). Полученные доходы хотят направить на проекты и инфраструктуру, связанные с туризмом, включая внедрение технологии распознавания лиц в аэропортах. Власти также хотят обеспечить дополнительное финансирование объектов и инфраструктуры, чтобы справиться с растущим числом туристов, которые, как ожидается, посетят Японию в преддверии и после Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в 2020 году.

Туристический поток в Японию в 2018 году превысил 30 млн, что является рекордной для страны цифрой. Власти рассчитывают, что к 2020 году этот показатель вырастет до 40 млн туристов.-0-