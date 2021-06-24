Японская полиция создает департамент по борьбе с киберпреступностью

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24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полицейское управление Японии приняло решение создать отдельный департамент кибербезопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Kyodo. Департамент объединит уже действующие отделы и подразделения такой направленности численностью примерно 200 человек. Он будет заниматься только крупными делами о кибератаках, к которым могут иметь отношение спецслужбы иностранных государств. Подразделения департамента предполагается оснастить новейшей техникой, включая системы искусственного интеллекта. Особое внимание планируется уделить защите государственных органов и важнейших объектов инфраструктуры. Сотрудники департамента будут наделены правом на арест и возбуждение уголовных дел. Только в 2019 году полиция в Японии зафиксировала более 4 тыс. крупных попыток незаконного проникновения в различные компьютерные сети и системы. В частности, жертвами злоумышленников становились электротехнические корпорации NEC и Mitsubishi Electric. В апреле этого года власти сообщили, что китайские хакеры могли быть причастны к масштабной кибератаке, которой в 2016 году подверглись более 200 исследовательских институтов и компаний страны, включая Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!