ЮНЕСКО призывает сделать образование одним из приоритетов при восстановлении после пандемии

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сфера образования должна получать больше внимания и инвестиций при восстановлении сообществ после пандемии коронавируса, однако пока наблюдается тенденция к сокращению финансирования. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одре Азуле, сообщает ТАСС.

"Сегодня, в Международный день образования, я призываю страны и партнеров сделать образование приоритетным как всеобщее благо, как часть восстановления, - сказала Одре Азуле. - Нам нужен план поддержки с достаточным объемом финансирования для безопасного открытия школ, ориентированный на наиболее обездоленные слои населения и позволяющий вернуть образование в нужное русло для поколения COVID-19".

В организации подчеркивают, что образование стоит далеко не на первом месте в списке на восстановление. По их прогнозам, этот сектор получит лишь 0,78% от общего объема помощи в мире. Кроме того, из-за пандемии финансовая поддержка образования сократилась на 12%. Первоначальные вложения в программы по восстановлению сократят в дальнейшем на три четверти затраты, необходимые для устранения ущерба, нанесенного COVID-19.

Для обеспечения безопасного возвращения в классы, ЮНЕСКО призвала 100 млн учителей и преподавателей во всем мире уделять приоритетное внимание кампаниям по вакцинации.

По данным организации, свыше 800 млн школьников и студентов, или более половины всех учащихся в мире, по-прежнему сталкиваются с серьезными перебоями в обучении. Так, в 31 стране школы полностью закрыты, еще в 48 других сокращено время занятий. С начала пандемии все учебные заведения в мире были полностью закрыты в среднем 3,5 месяца, при этом местами этот показатель доходил до 5,5 месяца, что означало потерю большей части учебного года. Но если в первую волну пандемии к такой мере прибегли 190 стран, то теперь ограничения сняты в 101 из них.

"Продолжительные и повторяющиеся закрытия школ наносят психосоциальный урон учащимся, увеличивая потери в обучении и риск их отсева, а также непропорционально затрагивая наиболее уязвимые слои населения, - отметила Одре Азуле. - Поэтому полное закрытие школ должно быть крайней мерой, а их безопасное открытие - приоритетной задачей".-0-