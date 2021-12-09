ЮНИСЕФ заявил об увеличившемся числе живущих в нищете детей

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число детей, живущих в нищете, с 2019 года увеличится на 100 млн из-за пандемии коронавирусной инфекции. Чтобы вернуться к допандемийному уровню детской бедности, понадобится семь-восемь лет. Об этом сказано в докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), сообщает газета "Известия".

"По прогнозам, в мировом масштабе доля детей, живущих в условиях многомерной бедности, увеличится с 46-48%, зарегистрированных до начала COVID-19 (около 1 млрд детей), до примерно 52% в 2021-м", - говорится в документе.

В ЮНИСЕФ также заявили, что к сентябрю 2021 года школьники во всем мире потеряли 1,8 трлн часов очного обучения из-за закрытия школ в связи с пандемией коронавируса. По словам экспертов, это повлечет долгосрочные социальные и экономические последствия.

В 2020 году более 23 млн детей не получили необходимых вакцин, что почти на 4 млн больше, чем в 2019 году. Это самый большой показатель, зафиксированный с 2009 года, заявили эксперты в своем докладе.

ЮНИСЕФ также призвал государства способствовать окончанию пандемии путем обеспечения равного доступа к вакцинам против коронавируса, обеспечить детей качественной медициной, образованием, а также защитить их от последствий изменения климата. 4 декабря директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что новый штамм коронавируса омикрон может затормозить ранее прогнозируемые темпы экономического роста в мире.-0-