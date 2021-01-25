ЮНКТАД: в 2020 году резко упали мировые объемы ПИИ, в Беларуси и Казахстане - выросли

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году глобальные потоки прямых иностранных инвестиций снизились на 42% по сравнению с 2019 годом. В наибольшей степени пострадали промышленно развитые страны и страны с переходной экономикой, однако Беларуси и Казахстану удалось этого избежать. Об этом говорится в новом докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), сообщает Центр новостей ООН.

Авторы доклада отмечают, что на инвестиционные проекты в прошлом году негативно повлияла пандемия, а также связанные с нею ограничительные меры и карантин.

В 2020 году мировой объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) составил всего $859 млрд, тогда как в 2019 году он был на уровне $1,5 трлн. Таких вялых инвестиционных вложений, как отмечают эксперты, не было с начала 1990-х годов. Показатели 2020 года на 30% ниже уровня 2009 года, когда был глобальный финансовый кризис.

Наименьшей популярностью у инвесторов в этом году пользовались богатые страны, где потоки ПИИ упали на 69% до примерно $229 млрд. Так, инвестиции в США сократились на 49% и составили $134 млрд. Спад произошел в оптовой торговле, финансовых услугах и обрабатывающей промышленности. Продажа активов США иностранным инвесторам за границу упала на 41%.

Значительно снизился поток инвестиций в Европу. Так, в Великобритании прямые иностранные инвестиции упали до нуля. Между тем отдельные страны в Европе показали рост. Так в Швеции, где власти отказались от введения жестких карантинных мер в рамках борьбы с распространением коронавируса, потоки ПИИ увеличились в 2,5 раза - с $12 млрд до $29 млрд.

Значительное увеличение прямых иностранных инвестиций наблюдалось в Беларуси - на 27%, а также в Казахстане - на 19%. Рост ПИИ здесь наблюдался за счет развития строительной отрасли и торговли.

В развивающиеся страны в 2020 году поступило на 12% меньше инвестиций по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на это, на долю таких стран пришлось 72% мировых прямых иностранных инвестиций. При этом рейтинг крупнейших получателей ПИИ возглавил Китай, где потоки иностранных инвестиций выросли на 4% до $163 млрд.

В ЮНКТАД ожидают, что потоки прямых иностранных инвестиций в 2021 году останутся слабыми из-за неопределенности в отношении развития пандемии COVID-19. "Последствия пандемии для инвестиций сохранятся. Инвесторы, вероятно, проявят осторожность при вложении капитала в новые производственные активы за рубежом", - считает Джеймс Чжан, директор инвестиционного отдела ЮНКТАД.

При этом в ЮНКТАД ожидают, что любое увеличение глобальных потоков ПИИ в 2021 году будет происходить не за счет новых инвестиций в производственные активы, а за счет трансграничных слияний и поглощений, особенно в сфере технологий и здравоохранения.-0-