Кабмин Армении ввел военное положение в стране

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Армении сегодня в связи с эскалацией в Нагорном Карабахе ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва. Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр Никол Пашинян.

"По решению правительства в Армении объявляется военное положение и всеобщая мобилизация. Всему личному составу - явиться в военные комиссариаты", - отметил он.

Также сообщается о введении военного положения в Нагорнoм Карабахе из-за эскалации ситуации на линии соприкосновения с Азербайджаном.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня утром сообщил, что азербайджанские ВС начали наступление в направлении Нагорного Карабаха. Согласно информации МИД Армении, армия Азербайджана бомбит населенные пункты, в том числе и Степанакерт.

Со своей стороны в Минобороны Азербайджана заявили, что азербайджанская армия принимает меры в ответ на действия армянской стороны на линии соприкосновения и контролирует ситуацию.-0-