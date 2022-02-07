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07 февраля 2022, 15:20

Как связана военная истерия вокруг Украины с выборами в Конгресс США

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Раздуваемая Вашингтоном военная истерия вокруг Украины, по мнению экспертов, может быть связана с предстоящими этой осенью промежуточными выборами в Конгресс США, которые могут определить судьбу правящей Демократической партии во главе с Джо Байденом и повлиять на избрание следующего президента, пишет украинское издание "Страна".

Украинскую карту, считает часть экспертов, в Белом доме могут использовать как козырь в избирательной кампании, на фоне нарастающих внутренних проблем и громкого провала в Афганистане.

Пока же ситуация складывается не в пользу демократов, которым многие прочат потерю контроля над обеими палатами Конгресса США. Из-за внутрипартийных разногласий правящая партия безуспешно пытается согласовать ключевые законопроекты, борется с инфляцией, наплывом мигрантов и кризисом в здравоохранении и внешней политике. И заявляет о якобы готовящихся фальсификациях в республиканских штатах.

На прошлых промежуточных выборах, при Дональде Трампе, демократы добились перевеса над республиканцами в Палате представителей, но немного уступили им в Сенате. Исправить эту ситуацию Демократической партии удалось лишь в январе 2021-го, после второго тура выборов в Джорджии.

Старший научный сотрудник Института Брукингса Сара Биндер в интервью MarketWatch заявила, что промежуточные выборы этой осенью имеют решающее значение для демократов, особенно с учетом того, что сейчас они обладают единым партийным контролем в Сенате, Палате представителей и Овальном кабинете. Поэтому "промежуточные выборы неизбежно станут референдумом об отношении ко всей правящей партии" в контексте вотума доверия американских избирателей демократам.

Великие выборы для республиканцев

На выборах в ноябре этого года борьба пойдет за почти четыре десятка мест в разделенном пополам между демократами и республиканцами Сенате и за все 435 мест в Палате представителей. "Эти выборы будут чем-то средним между хорошими и великими для республиканцев", - считает электоральный аналитик и редактор Inside Elections Натан Гонсалес.

Решающим в судьбе выборов в Конгресс остается и фактор Дональда Трампа, рейтинг которого лучше, чем у действующего президента: 41,3% одобряют деятельность Трампа, 53% - не одобряют (у Байдена - 41% и 55% соответственно).

Согласно опросу Politico-Morning Consult, Дональд Трамп по-прежнему опережает всех кандидатов от своей партии в президентской гонке 2024 года, которая начнется сразу после промежуточных выборов. "Почти с момента своей инаугурации бывший президент Дональд Трамп является королем Республиканской партии. Как на выборах 2018 года, так и на выборах 2020-го, кандидаты, одобренные Трампом, побеждали почти на всех праймериз, в которых участвовали", - пишут аналитики ABC Маккензи Уилкс и Натаниэл Рэкич.

Как пишет журнал Politico со ссылкой на источники, в руководящих кругах Демократической партии назвали перспективы на выборах-2022 "ужасными". "Палата представителей? Скорее всего, потеряна. Сенат? Лотерея", - полагает Politico.

Как демократы готовятся не признавать итоги выборов

Демократы, оказавшись на пороге первого за пять лет крупного поражения на выборах, уже заранее готовят почву под то, чтобы не признавать неугодные для себя результаты голосования.

Демократическая партия пыталась закрепить свои позиции во власти проведением скандальной избирательной реформы с внедрением массового почтового голосования по всей стране. Но та на днях провалилась в Сенате. Другая инициатива - с запретом неугодным для демократов "мятежным" кандидатам избираться, под который могут попасть Трамп и до 120 республиканцев, тоже пока не выстрелила.

"Осознавая свое уязвимое положение, демократы решили заранее пойти ва-банк, делегитимизируя итоги будущих выборов. Мол, возможная победа республиканцев вызвана не ворохом многочисленных кризисов, на которые Байден не способен ответить, а "дискриминацией" избирателей, в первую очередь представителей меньшинств, которым, дескать, не дают голосовать по почте. Соответственно и любые последствия победы республиканцев также автоматически будут считаться нелегитимными. Например, расследования работы администрации Байдена, неоднократно уличаемой и в нарушениях прав человека (например, узников 6 января), и в коррупционных скандалах. Целый год критикуя Трампа за отказ признавать свое поражение, демократы скоро, не моргнув глазом, займутся тем же самым. В условиях отчаянной борьбы за власть в Вашингтоне любые приличия отброшены в сторону. Ну а деконструкция американской институциональной политики продолжает ускоряться", - пишет телеграмм-канал американиста Малека Дудакова.

При чем здесь Украина

На этом фоне эксперты не исключают связи между промежуточными выборами и нагнетанием напряженности вокруг якобы подготовки вторжения России в Украину (что отрицает и Россия, и Украина).

"Рейтинг Байдена продолжает падать, что не может не повлиять на результаты демократов на промежуточных выборах. Претворяя в жизнь обещанные левые идеи, президент аннулировал решения Трампа по экономике и миграции, что вылилось в инфляцию и наплыв беженцев. После увеличения пособий по безработице и доплат за пандемию многие, особенно из сферы услуг, перестали выходить на работу, что еще больше разогнало инфляцию. Учитывая множество внутренних проблем и поражение в Афганистане, администрация Байдена пытается продемонстрировать свою силу, в том числе в украинском вопросе. С другой стороны, акцент на предполагаемой агрессии России и риске большой войны может быть способом отвлечь американцев от более насущных проблем, которые грозят лишить демократов большинства в обеих палатах Конгресса и сказаться на итогах президентских выборов-2024", - сказал "Стране" вашингтонский политолог Питер Стоун.

Главный редактор японского издания Nikkei Asia Шигесабуро Окумура, который предрек демократам "болезненное поражение", считает, что Вашингтон пытается создать образ "безжалостного и неумолимого внешнего врага", в частности, из-за неспособности решить внутренние проблемы.

"Нет никаких сомнений, что Байден решит переложить ответственность за все проблемы американцев на Россию, обвинив Владимира Путина в авторитаризме и угрозе демократии. Также не стоит забывать про риск возникновения новой "холодной" войны, на этот раз между США и Китаем", - считает Окумура.-0-

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