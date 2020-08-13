13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канарские острова ограничивают курение на улице на фоне опасений по поводу COVID-19, сообщает Reuters.

Курение будет запрещено, если люди не могут находиться на расстоянии друг от друга в 2 метра. Ранее в испанском регионе Галисия ввели аналогичный запрет на курение, если рядом находятся другие люди.

Как отмечает Reuters, такие ограничения обеспокоили работников баров и ресторанов, которые и так чувствуют нехватку туристов.

На Канарских островах также ввели другие новые ограничения, включая использование масок в общественных местах в любое время и ограничение вместимости ночных клубов.

Сегодня, 13 августа, на Канарских островах сообщили о 99 новых случаях коронавируса.-0-