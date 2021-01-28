Каннский кинофестиваль перенесли с мая на июль

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каннский кинофестиваль в 2021 году пройдет 6-17 июля, хотя изначально его планировали провести в мае, сообщает ТАСС.

"Как мы уже сообщали осенью 2020 года, Каннский кинофестиваль не исключал возможности изменить срок своего проведения в зависимости от развития санитарной ситуации в мире. Таким образом, теперь каннская декада состоится не в первоначально предусмотренный период с 11 по 22 мая 2021 года, а с 6 по 17 июля", - отметили организаторы.

В 2020 году знаменитый фестиваль был отменен из-за пандемии, часть планировавшихся к показу лент была продемонстрирована в рамках других фестивалей и тематических показов в кинотеатрах. В 2020 году при строгом соблюдении противовирусных мер прошли кинофестивали в Берлине и Венеции.

В этом году организаторы кинофестиваля в Берлине уже объявили о переносе сроков проведения на март. Причем уже определено, что конкурсные показы пройдут онлайн, а показы с участием публики состоятся только в июне.-0-