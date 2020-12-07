Карантин в Литве ужесточен и продлен до конца года

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Литвы приняло решение ужесточить с 9 декабря условия карантина и продлило его до конца года, сообщает газета "Литовский курьер".

Срок действия карантина продлевается до 24.00 31 декабря.

Правительство приняло постановление об ограничении передвижений, не являющихся необходимыми, на время карантина. Людям можно будет выходить из дома в случае отправления на работу, в места торговли, учреждения здравоохранения или для получения прочих услуг.

Будут запрещены близкие контакты более чем двух семей или домашних хозяйств, за исключением неотложных случаев предоставления помощи, ухода за больными или не способными о себе позаботиться. Также запрещено проводить личные праздники в публичных и частных пространствах, если в них участвуют более чем две семьи или два домашних хозяйства, они разрешаются в присутствии не более 10 человек.

Государственные и муниципальные ведомства переходят к удаленной работе и удаленному обслуживанию клиентов, за исключением случаев, когда соответствующие функции можно выполнить только по месту работы.

Во всех магазинах, торговых центрах, на рынках и в прочих местах общественной торговли и оказания услуг рекомендуется не проводить акции, распродажи, часы скидок, которые повышают потоки покупателей, увеличить количество работающих касс, чтобы в очереди стояли не более пяти человек, установить более длительное время работы. Причем в магазине может находиться только один представитель семьи.

Дошкольное и начальное обучение будет проходить очно, но услуги дошкольного обучения предлагается предоставлять родителям, у которых нет возможности работать удаленно. Обучение в школах по основной и среднеобразовательной программам будет проходить удаленно, за исключением спецшкол и учеников, обучающихся в специальных классах общеобразовательных школ.

Дополнительное образование детей осуществляется удаленным способом или останавливается, как и обучение взрослых, за исключением практических занятий по управлению воздушными, морскими и автодорожными транспортными средствами, а также сертификации уровня знаний иностранного языка при поступлении в высшие школы.

Школам предлагается объявить каникулы с 14 декабря до 3 января.-0-