Карантинные меры в Германии ослабят не раньше 20 апреля

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии карантинные меры не ослабят раньше 20 апреля, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на Deutche Welle.

Глава ведомства федерального канцлера Хельге Браун предупредил, что жителям ФРГ не стоит ждать отмены жестких мер в связи с эпидемией коронавируса до 20 апреля. Пожилым придется самоизолироваться до появления вакцины. Если в ближайшие дни количественные показатели покажут эффективность принятых мер, то к 20 апреля правительство ФРГ разработает стратегию следующего этапа борьбы с распространением коронавируса. Главная ее цель - не допустить перегрузки системы здравоохранения в стране, указал Браун. Он подчеркнул, что пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями в любом случае придется ограничивать свои контакты с другими людьми до тех пор, пока не будет разработана вакцина против коронавируса.

Власти Германии активно ищут так называемые "устройства с высокой пропускной способностью" для проведения массового тестирования на коронавирус, которые могли бы осуществлять тысячи тестов в день.

22 марта канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель договорились ужесточить карантинные меры из-за пандемии коронавируса в Германии. Основной пункт: больше двух человек не собираться. Исключение сделано для членов семьи, а также людей, живущих единым домашним хозяйством. Контакты с другими людьми сведены к минимуму, в общественных местах люди должны находиться на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. Все гастрономические заведения, спортзалы, парикмахерские и косметические студии закрыты. Разрешаются поездки на работу или для помощи другим людям, а также индивидуальные занятия спортом и прогулки на свежем воздухе. За соблюдением ограничений следят административные органы и полиция. В федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия за нарушения предусмотрены штрафы вплоть до 25 тыс. евро.-0-