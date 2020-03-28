Карантинные меры в Германии ослабят не раньше 20 апреля

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 28 марта 2020
Минск Переменная облачность +12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:16 Зарплата, подключение электричества, земельные вопросы - Турчин провел прямую телефонную линию Регионы
13:09 В России число заразившихся коронавирусом превысило 1,2 тыс. В мире
12:56 На рынке США возникли отрицательные цены на нефть В мире
12:52 Более 15 млн молодых деревьев высадят во время "Недели леса" в Гомельской области Регионы
12:31 Гайдукевич: в мире начинают осознавать экономические последствия паники из-за коронавируса Общество
12:05 Эксперты оценивают потери российской экономики от нерабочей недели до 1,5% ВВП В мире
12:05 Турция закрыла международное авиасообщение В мире
11:54 Порывистый ветер и до +17°С ожидается в Беларуси 29 марта Общество
11:51 Адвокатов ориентируют на дистанционное консультирование клиентов Общество
11:38 Карантинные меры в Германии ослабят не раньше 20 апреля В мире
11:32 Более 50 лесных пожаров произошло в Беларуси в этом году Общество
11:23 Трамп подписал закон о стимулирующих экономику США мерах на $2 трлн В мире
11:20 Метро в Ухане возобновило работу после двухмесячного карантина В мире
11:08 В Лондоне похитили коллекцию оружия Джеймса Бонда Калейдоскоп
10:59 Более 18 млн деревьев планируется высадить в Беларуси во время "Недели леса" Общество
10:40 В Нью-Йорке за сутки отмечено более 3,5 тыс. новых случаев заражения COVID-19 В мире
10:29 Предприниматель из Кобрина оштрафован за контрабанду бытовой техники Происшествия
10:19 США выделят Беларуси $1,3 млн для борьбы с COVID-19 Общество
09:57 НХЛ продлевает период самоизоляции игроков до 4 апреля Спорт
09:36 "Юность" и "Шахтер" сразятся во втором матче финальной серии Кубка Президента Спорт
09:18 Фавориты футбольного чемпионата Беларуси во втором туре сыграют в гостях Спорт
09:07 Беларусь сегодня присоединится к акции "Час Земли" Общество
09:01 "Неделя леса" стартует в Беларуси Общество
09:00 Картина дня: поездка Лукашенко на "Белгипс", доставка продуктов пожилым и топ городов для виртуальных туров Общество
09:00 "Жемчужины" в строю! В столичном комплексе "Минск Мир" - новоселья, акция и активное строительство Общество
00:44 Более 590 тыс. человек в мире заразились коронавирусом В мире
00:16 Google выделит $800 млн на помощь бизнесу в связи с коронавирусом В мире
27.03.20
27.03.20 23:26 Из сектора Газа по Израилю выпустили ракету В мире
27.03.20 22:57 Конгресс Международной федерации лыжного спорта отложен Спорт
27.03.20 22:40 "Юность" разгромила "Шахтер" в первом матче финальной серии Кубка Президента Спорт
Все новости
Все новости
В мире
28 марта 2020, 11:38

Карантинные меры в Германии ослабят не раньше 20 апреля

Фото DPA
Фото DPA
Новости темы "Распространение коронавируса"
В России число заразившихся коронавирусом превысило 1,2 тыс.
На рынке США возникли отрицательные цены на нефть

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии карантинные меры не ослабят раньше 20 апреля, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на Deutche Welle.

Глава ведомства федерального канцлера Хельге Браун предупредил, что жителям ФРГ не стоит ждать отмены жестких мер в связи с эпидемией коронавируса до 20 апреля. Пожилым придется самоизолироваться до появления вакцины. Если в ближайшие дни количественные показатели покажут эффективность принятых мер, то к 20 апреля правительство ФРГ разработает стратегию следующего этапа борьбы с распространением коронавируса. Главная ее цель - не допустить перегрузки системы здравоохранения в стране, указал Браун. Он подчеркнул, что пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями в любом случае придется ограничивать свои контакты с другими людьми до тех пор, пока не будет разработана вакцина против коронавируса.

Власти Германии активно ищут так называемые "устройства с высокой пропускной способностью" для проведения массового тестирования на коронавирус, которые могли бы осуществлять тысячи тестов в день.

22 марта канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель договорились ужесточить карантинные меры из-за пандемии коронавируса в Германии. Основной пункт: больше двух человек не собираться. Исключение сделано для членов семьи, а также людей, живущих единым домашним хозяйством. Контакты с другими людьми сведены к минимуму, в общественных местах люди должны находиться на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. Все гастрономические заведения, спортзалы, парикмахерские и косметические студии закрыты. Разрешаются поездки на работу или для помощи другим людям, а также индивидуальные занятия спортом и прогулки на свежем воздухе. За соблюдением ограничений следят административные органы и полиция. В федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия за нарушения предусмотрены штрафы вплоть до 25 тыс. евро.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус Германия
Новости рубрики В мире
На территории многопрофильного медицинского центра "Новомосковский" в Коммунарке. Фото ТАСС В России число заразившихся коронавирусом превысило 1,2 тыс.
Фото Reuters На рынке США возникли отрицательные цены на нефть
Фото из архива ТАСС Эксперты оценивают потери российской экономики от нерабочей недели до 1,5% ВВП
Фото Turkish Airlines Турция закрыла международное авиасообщение
Дональд Трамп. Фото AP Трамп подписал закон о стимулирующих экономику США мерах на $2 трлн
Фото Reuters Метро в Ухане возобновило работу после двухмесячного карантина
Главное
Александр Лукашенко во время посещения предприятия Об экономике, строительстве, коронавирусе и поддержке людей - о чем говорил Лукашенко на "Белгипсе"
Лукашенко о борьбе с коронавирусом: занимаемся без шума и пыли
Заявок от пожилых на доставку продуктов и лекарств становится больше - Румак
"Неделя леса" стартует в Беларуси
Топ-новости
Лукашенко жестко предостерег бизнес от увольнения людей в сложное время
Беларусь сегодня присоединится к акции "Час Земли"
Гайдукевич: в мире начинают осознавать экономические последствия паники из-за коронавируса
Зарплата, подключение электричества, земельные вопросы - Турчин провел прямую телефонную линию
Принятые меры позволили не допустить пикообразного роста числа пациентов с COVID-19 - Минздрав
МИД прорабатывает спецрейс для возвращения из ОАЭ 150 белорусов
Адвокатов ориентируют на дистанционное консультирование клиентов
"Жемчужины" в строю! В столичном комплексе "Минск Мир" - новоселья, акция и активное строительство
США выделят Беларуси $1,3 млн для борьбы с COVID-19
Рассчитаться за проезд с помощью сервиса "Оплати™" стало возможным в первом городе Брестской области
Румас о посевной в Витебской области: все должно быть четко и эффективно
Минздрав опубликовал перечень стран, после посещения которых нужно находиться в самоизоляции 14 дней
Белорусские банки готовы рассматривать предоставление кредитных каникул физлицам
Минздрав сообщил о средствах на благотворительном счете для помощи медикам на фоне коронавируса
"Беларусь - удивительное место" - впечатления IT-инвестора из США от страны и людей
Афиша выходного дня: "Паўлінка" онлайн, юмор в музыке и "Гуканне вясны"
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Распространение коронавируса Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.