Карбоновый полигон создали в Краснодарском крае России

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Карбоновый полигон, который будет разрабатывать и испытывать технологии контроля эмиссии парниковых газов, создали в Краснодарском крае. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию пресс-службы Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур.

"В Краснодарском крае создана уникальная экосистема (карбоновый полигон) для разработки и испытаний технологий дистанционного и наземного контроля эмиссии парниковых газов и других значимых для изменения климата параметров на лесных территориях и сельскохозяйственных землях", - говорится в сообщении.

Уточняется, что декарбонизация означает снижение экологического следа, который тянется за любой продукцией или сервисом. В то же время это набор технологий, которые должны извлекать уже выброшенные газы из атмосферы, чтобы снизить их концентрацию и замедлить процессы нагревания. В пресс-службе отметили, что ученые ведут в данный момент активную работу на карбоновом полигоне по обеспечению экологической и продовольственной безопасности, развитию технологий здоровьесбережения.

Первый карбоновый полигон был открыт в Калужской области в сентябре 2020 года. Позднее было определено семь пилотных регионов, где будут созданы аналогичные полигоны, - Чечня, Краснодарский край, Калининградская, Новосибирская, Сахалинская, Свердловская и Тюменская области. В марте министр науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что в стране планируется увеличить до нескольких десятков число полигонов, предназначенных для расчетов способности поглощения окружающей средой углерода из атмосферы.-0-