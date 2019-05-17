17 мая, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан и Турция создали Тюркскую торгово-промышленную палату. Церемония подписания учредительного документа состоялась на заседании Тюркского делового совета, который проходит во время XII Астанинского экономического форума в Нур-Султане.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин отметил, что Тюркская палата была создана по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в целях укрепления регионального развития. Правительство Казахстана поддерживает и помогает Тюркскому совету в его работе и развитии. "С нашей стороны от имени правительства Казахстана полностью приветствуем эту идею. Создание Тюркской торгово-промышленной палаты даст новый серьезный импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества между бизнес-сообществами стран", - сказал премьер.

Подписывая документ, глава Национальной палаты предпринимателей Казахстана "Атамекен" Аблай Мырзахметов добавил, что основной задачей палаты будет развитие экономической кооперации между тюркскими странами. Новая организация станет заменой Тюркскому деловому совету. Помимо поддержки сотрудничества между деловыми кругами палата будет содействовать развитию промышленной и сельскохозяйственной продукции в тюркоязычных государствах, а также улучшению инвестиционного климата в странах - членах Тюркского совета для увеличения иностранных инвестиций.-0-