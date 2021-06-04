Казахстан увеличивает число авиарейсов с Беларусью, Турцией и Узбекистаном

4 июня, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Казахстан с 7 июня увеличивает количество международных авиарейсов с Беларусью, Турцией и Узбекистаном. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития страны.

Количество регулярных рейсов с Беларусью по маршруту Алматы - Минск будет увеличено на два в неделю с каждой стороны. Также будут открыты регулярные рейсы с Узбекистаном по маршрутам Алматы - Наманган, Актау - Нукус, Актобе - Нукус, Актобе - Самарканд с частотой по два в неделю. В турецкую Анталию казахстанцы смогут летать 8 раз в неделю.

Планируется, что по этим маршрутам будут выполнять рейсы Air Astana, SCAT, Turkish Airlines, "Узбекские авиалинии" и "Белавиа".

Решение об увеличении числа авиарейсов приняла Межведомственная комиссия по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной инфекции в Казахстане. Рейсы будут выполняться в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.-0-