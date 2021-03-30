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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
30 марта, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Казахстан вошел в красную зону по темпам распространения коронавируса. Об этом свидетельствуют данные матрицы оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана.
В красной зоне - Нур-Султан, Алматы, Атырауская и Западно-Казахстанская области. В желтой - Актюбинская, Алматинская и Карагандинская области. В зеленой - все остальные регионы.
По данным Университета Джонса Хопкинса, на 29 марта в Казахстане зарегистрирован 293 761 случай заражения COVID-19, умерли 3224 человека.-0-