Казахстан вводит режим открытого неба в аэропортах 11 городов

1 ноября, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Казахстан с сегодняшнего дня вводит режим открытого неба в аэропортах 11 городов страны, сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

По информации ведомства, режим открытого неба вводится в аэропортах городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Караганда, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Тараз, Петропавловск, Семей и предусматривает снятие ограничений по количеству рейсов и предоставление иностранным авиакомпаниям пятой степени свободу воздуха по направлениям, на которых не оперируют казахстанские перевозчики", - говорится в сообщении.

Внедрение этого режима в Казахстане будет способствовать привлечению иностранных перевозчиков, открытию новых международных маршрутов, увеличению конкуренции и в конечном счете повлияет на снижение стоимости авиабилетов и доступности воздушного транспорта для широких слоев населения, а также развитию туризма и увеличению транспортной доступности международного финансового центра "Астана", - пояснили в пресс-службе министерства.-0-