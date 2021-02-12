Каждый 50-й житель Земли уже вакцинирован от коронавируса

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый 50-й житель Земли уже получил прививку от коронавируса, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные СМИ, властей и экспертов.

Общее число получивших вакцину от COVID-19 в мире превысило 159 млн. Таким образом, доля привитых составляет уже более 2% населения планеты, которое Фонд народонаселения ООН оценивает в 7,795 млрд человек на середину 2020 года.

За последнюю неделю в сутки в среднем делают около 6 млн прививок. Больше всего сделали жителям США - свыше 48 млн. На втором месте Китай (более 40 млн вакцинированных), на третьем - Великобритания (около 14,1 млн). На эти страны приходится около 65% всех привитых. Также быстрыми темпами идет кампания вакцинации в Индии (7 млн) и Израиле (6,2 млн). При этом самая высокая доля привившегося населения в Израиле (69,3%) и ОАЭ (49,8%)

Всего с начала пандемии коронавирусная инфекция была обнаружена у 107,8 млн человек, более 2,3 млн из них умерли.-0-