Ким Чен Ын прибыл в Россию

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер КНДР Ким Чен Ын сегодня прибыл в Россию на встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

"Я рад оказаться на российской земле", - сказал Ким Чен Ын по прибытии на станцию Хасан, на юге Приморского края. Он отметил, что данный визит в Россию - не последний, "это только первый шаг".

Во Владивостоке 25 апреля состоятся переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Главной темой обсуждения станет мирное решение ядерной проблемы Корейского полуострова и обеспечение безопасности Северо-Восточной Азии в целом. В ходе встречи лидеров России и КНДР запланировано обсуждение различных аспектов двусторонних отношений, в том числе по политической, экономической и культурно-гуманитарной повестке дня.

Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке будут их первой личной встречей. При этом Россия станет первым зарубежным государством, которое Ким Чен Ын посетит после того, как в первой половине апреля была проведена первая сессия Верховного народного собрания 14-го созыва, где он был переизбран председателем Госсовета КНДР.-0-