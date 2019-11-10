Киностудию Warner Brothers в Калифорнии эвакуировали из-за пожара

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории киностудии Warner Brothers к северо-востоку от Лос-Анджелеса (штат Калифорния) провели эвакуацию, необходимость в которой возникла из-за природного пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную версию газеты Los Angeles Times.

Людей с территории киностудии эвакуировали в целях предосторожности. В тушении лесного пожара задействованы 230 представителей службы пожарной охраны. Один из огнеборцев пострадал и был отправлен в медучреждение.

Данных о повреждении огнем зданий в районе киностудии не было, угрозы для территории пока нет. Спасатели сообщают, что очагом природного пожара являются леса недалеко от киностудии и парка аттракционов Universal Studios, а также Гриффит-парка.-0-