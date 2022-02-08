Китай призвал НАТО отказаться от менталитета холодной войны и уважать суверенитет других стран

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. НАТО является пережитком холодной войны, политика альянса не способствует глобальной безопасности и стабильности. Об этом говорится в заявлении Представительства КНР в Евросоюзе, опубликованном на сайте ведомства.

"НАТО является пережитком холодной войны и крупнейшим военным альянсом в мире. Через тридцать лет после окончания холодной войны НАТО продолжает расширять свою географию и диапазон операций, занимается блоковой политикой и конфронтацией. Это не способствует глобальной безопасности и стабильности", - говорится в заявлении.

Китай считает, что региональная безопасность не должна гарантироваться за счет усиления или расширения военных блоков, отмечается в документе.

"Мы призываем НАТО отказаться от менталитета времен холодной войны и идеологических предубеждений, уважать суверенитет, безопасность, интересы, а также разнообразие цивилизаций, историю и культуру других стран, объективно и беспристрастно смотреть на мирное развитие других стран и делать больше для укрепления взаимного доверия между странами и поддержания мира и стабильности в регионе", - отметили в Представительстве КНР в ЕС.-0-

Постпред Китая при ООН призвал немедленно отказаться от односторонних санкций