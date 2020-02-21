Китай сможет начать клинические испытания вакцины от коронавируса не раньше апреля

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайские ученые смогут подготовить вакцину от коронавируса нового типа к клиническим испытаниям не ранее конца апреля. Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель министра науки и техники КНР Сюй Наньпин, сообщает ТАСС.

"Что касается разработки вакцины, согласно комплексным исследованиям и предварительным расчетам, вакцина будет подана на клинические испытания не ранее последней декады апреля", - указал он.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах. По последним данным, число летальных исходов в Китае составило 2236, выздоровели около 18,3 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 75,4 тыс.-0-

Число жертв коронавируса в Китае превысило 2,2 тыс. По данным ведомства, за прошедшие сутки были зафиксированы 118 смертей от заболевания, вызванного коронавирусом, 2109 человек были выписаны из больницы. Общее число зараженных коронавирусом нового типа в КНР превысило 75,4 тыс. человек, увеличившись за сутки на 889.