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22 сентября 2020, 19:40

Китай выделит $50 млн в поддержку плана ООН по реагированию на пандемию

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22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай поддерживает главенствующую роль ООН в международных делах, в связи с чем выделит $50 млн в поддержку плана организации по гуманитарному реагированию на пандемию коронавируса. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН, сообщает ТАСС.

"Я объявляю наше решение: предоставить еще $50 млн в поддержку плана ООН по гуманитарному реагированию на пандемию коронавируса, выделить $50 млн целевому фонду Китай-ФАО (ФАО - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. - Прим. ТАСС) по линии сотрудничества "Юг - Юг" на третьем этапе", - указал председатель КНР.

Си Цзиньпин также заявил, что Китай готов активно участвовать в международных научных исследованиях для выявления происхождения коронавируса и путей его передачи. "Китай принимает деятельное участие в международном сотрудничестве по борьбе с эпидемией. Наша страна отдает силы для глобальной безопасности в области общественного здравоохранения", - сказал Си Цзиньпин.

"Мы и впредь будем делиться с партнерами опытом, методами диагностики и лечения, оказывать помощь и поддержку нуждающимся странам, обеспечивать бесперебойность глобальной системы поставок антикризисных средств", - указал он.-0-

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