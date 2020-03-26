Китай запретит въезд иностранцам

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Китая с 28 марта временно запретят въезд в страну иностранным гражданам с действующими визами и видом на жительство. Об этом говорится в опубликованном заявлении Государственного управления по миграции КНР, сообщает ТАСС.

"Китайская сторона приняла решение с 00.00 часов 28 марта 2020 года временно запретить въезд иностранным гражданам с действующими визами и видом на жительство", - сказано в документе.-0-