Китаянки завоевали золото и серебро на олимпийском турнире по прыжкам на батуте

30 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Китайские спортсменки стали лучшими в женских соревнованиях по прыжкам на батуте на Играх в японской столице, передает корреспондент БЕЛТА.

Золото завоевала Чжу Сюэин (56,635 балла), а серебряную медаль выиграла ее соотечественница Лю Линлин (56,350). Обладательницей бронзы стала британка Бриони Пейдж (55,735).

Завтра за награды токийской Олимпиады поспорят мужчины. Беларусь представит олимпийский чемпион Рио-2016 Владислав Гончаров и дебютант Олимпийских игр 20-летний Иван Литвинович.-0-