Клинические испытания российской вакцины "Спутник лайт" завершены

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Клинические исследования вакцины от коронавируса "Спутник лайт" завершены, документы для ее регистрации подготовлены, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

"Мы завершили клинические исследования по вакцине "Спутник лайт" и сейчас документы подготовлены для регистрации", - сказал он.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат разработан при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека.

27 февраля 2021 года в Москве началась вакцинация участников исследования вакцины "Спутник лайт".

"Спутник лайт" - облегченный вариант препарата "Спутник V", разработанного центром имени Гамалеи и ставшего первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Он состоит только из одного (первого) компонента, соответственно требует только одной прививки вместо двух.-0-