Клинические испытания вакцин от COVID-19 начались в России

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследование двух форм вакцины против нового коронавируса, разработанных Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи, стартовали в России. В испытаниях принимают участие две группы добровольцев по 38 человек каждая, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава РФ.

"Клиническое исследование вакцины против COVID-19 начато 17 июня. Исследования двух форм вакцины - жидкой и лиофилизированной - будут проводиться в двух медучреждениях в Москве. Вакцина в форме раствора для внутримышечного введения будет проводиться в военном госпитале им. Бурденко. Другая, в виде порошка для приготовления раствора для внутримышечного введения, - в Сеченовском университете. В исследованиях примут участие две группы добровольцев по 38 человек каждая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что потенциальные участники исследования две недели находились в санатории на обсервации. Каждому добровольцу была предоставлена вся информация о процедуре, ее возможной пользе и рисках, а также неудобствах, сопряженных с испытаниями.

"После подписания информированного согласия и оформления страховки участник исследования проходит скрининг. У него берут анализ крови, мочи, происходит проверка на хронические заболевания, ВИЧ-инфекцию, гепатиты, коронавирусную инфекцию. Только после проверки на соответствие критериям включения в исследование добровольцам вводится вакцина. Первые из добровольцев будут вакцинированы уже 18-19 июня", - сообщили в пресс-службе ведомства.

После вакцинации все добровольцы будут находиться в изоляции в условиях стационара в течение 28 дней, где врачи будут контролировать состояние их здоровья. "Вся процедура, сопровождающая клиническое исследование, направлена на обеспечение прав и безопасности участников исследования. Это лишь первый этап изучения эффективности и безопасности лекарственного препарата", - говорится в сообщении.-0-