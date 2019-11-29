КНДР испытала ракетную установку сверхбольшого калибра

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. КНДР провела испытания многоцелевой ракетной установки сверхбольшого калибра, сообщает центральная газета страны Rodong Sinmun.

Ракетные пуски состоялись на испытательном полигоне Академии национальной обороны КНДР. За испытаниями лично наблюдал Ким Чен Ын, который выразил большое удовлетворение их результатами.

Подробности о типе и технических характеристиках ракетной установки не сообщаются. При этом, как отмечает Rodong Sinmun, ученые оборонной промышленности КНДР разработали беспрецедентную в мире мощную систему вооружения. Это уже тринадцатый ракетный пуск, осуществленный в стране в этом году.-0-