КНДР подтвердила проведение испытаний многозарядной пусковой установки

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30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. КНДР заявила о проведении испытания многозарядной пусковой установки, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на СМИ народной республики.
По информации агентства, запуск баллистической ракеты малой дальности, произведенный 29 марта, был испытательным выстрелом из "крупногабаритной" установки.-0-
КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
Информация о типе запущенного снаряда уточняется. Осуществленный пуск стал четвертым с начала 2020 года.