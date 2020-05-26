Количество инфицированных COVID-19 в мире за прошедшие сутки увеличилось более чем на 100 тыс.

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество людей, заразившихся коронавирусом, в мире увеличилось за сутки более чем на 100 тыс., а смертей от заболеваний, вызванных инфекцией, стало больше на 4,3 тыс. и превысило 342 тыс., сообщила 25 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает ТАСС.

25 мая в мире были зарегистрированы 5 304 772 инфицированных и 342 029 умерших. За сутки заразились 100 264, умерли 4 342. Днем ранее за сутки было зафиксировано 101 502 новых случая заражения и 4 286 смертей.

На первом месте по количеству заразившихся - регион Северной и Южной Америки - там зарегистрировано 2 395 295 инфицированных (+ 57 171 за сутки) и 141 472 умерших (+ 3 356). Европа на втором месте - там 2 025 176 заразившихся (+18 192) и 174 429 умерших (+543 за минувшие сутки).

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там выявлено 427 832 инфицированных, зафиксировано 11 164 смертей. За сутки число заразившихся увеличилось на 12 026, умерли 176 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 592 599 человек. В десятке далее следуют Россия (353 427), Бразилия (347 398), Великобритания (259 563), Испания (235 772), Италия (229 858), Германия (178 570), Турция (156 827), Франция (142 204) и Иран (135 701).-0-