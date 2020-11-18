Количество новых случаев COVID-19 в Европе снижается - ВОЗ

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Европе зафиксировано снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, но увеличивается число летальных исходов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения, опубликованные 18 ноября.

Как свидетельствует ВОЗ, количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в странах Европы на прошлой неделе снизилось впервые за последние три месяца. По состоянию на 16 ноября, за неделю выявлено более 415 тыс. случаев заражения (для сравнения: на прошлой неделе - более 1,8 млн случаев). По состоянию на 18 ноября в Европе зафиксировано 15 475 400 случаев заражения коронавирусом.

А вот смертность от заболеваний, связанных с коронавирусом, в Европе растет.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 16 ноября заявили об истощении систем здравоохранения в Европе и США.-0-