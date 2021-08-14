Количество подтопленных на Кубани домовладений увеличилось до 1,3 тыс.

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14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество домовладений, подтопленных на Кубани из-за сильных дождей, увеличилось до 1,3 тыс., также подтоплено более 1,6 тыс. придомовых территорий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю."В результате прохождения данного циклона подтоплено 1344 частных домовладения, 1683 придомовые территории в 19 населенных пунктах, один участок краевой автомобильной дороги", - говорится в сообщении.Спасатели эвакуировали в безопасную зону из пяти лагерей 989 детей, также в ПВР размещены 847 жителей различных районов, в том числе 588 детей. Проведена эвакуация 25 человек из частных домовладений в станице Старотитаровской Темрюкского района.В 11 населенных пунктах произошло отключение электроснабжения, без электричества остаются порядка 108 тыс. человек. Идут восстановительные работы.Число муниципалитетов, где введен режим ЧС, увеличилось с 6 до 14. "Для усиления группировок в городах Анапа, Крымск и Темрюк направлены оперативные группы, аэромобильная группировка и сводный отряд Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю", - добавили в пресс-службе.-0-