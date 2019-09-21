Количество погибших во время шторма "Имельда" в Техасе возросло до четырех

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество погибших во время тропического шторма "Имельда" в Техасе, который вызвал проливные дожди, увеличилось до четырех, сообщил американский телеканал CBS .

Ранее было известно о двух жертвах. По информации телеканала, еще двое погибших были обнаружены в собственных автомобилях.

В 13 округах штата в четверг объявили режим чрезвычайной ситуации. Наиболее пострадали в результате наводнений, вызванных продолжительными ливнями, округа Харрис и Джефферсон. Из-за шторма 19 сентября были отменены или задержаны более 900 авиарейсов в аэропортах Хьюстона, крупнейшего города штата Техас. Сотни автомобилей на основных дорогах Хьюстона оказались затоплены, спасатели эвакуировали водителей и пассажиров с помощью надувных лодок и вездеходов. Всего из региона были эвакуированы около 1,7 тыс. человек.

По количеству выпавших осадков этот шторм является седьмым за всю историю метеонаблюдений в США. Как сообщалось ранее, 17 сентября тропический шторм "Имельда" сформировался в акватории Мексиканского залива недалеко от побережья американского штата Техас. Сотрудники Национального центра по наблюдению за ураганами США предупреждали, что шторм может вызвать в ряде районов Техаса сильные наводнения.-0-