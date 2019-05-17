Количество жертв при обрушении здания в Шанхае выросло до 10 человек

17 мая, Шанхай /БЕЛТА - Синьхуа/. Количество погибших рабочих в результате обрушения заводской стены в Шанхае на востоке Китая выросло до 10 человек, сообщили местные власти.
Трагедия произошла вчера в 11.20 на улице Чжаохуа в городском районе Чаннин во время сноса здания на территории завода. Спасателям удалось извлечь из-под завалов 25 человек, однако 10 из них позже умерли в больнице от полученных травм.
Как стало известно, площадь обрушившегося участка здания составила около 1 тыс. кв. м.-0-
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