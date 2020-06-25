Количество жертв произошедшего 23 июня в Мексике землетрясения возросло до семи

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество погибших при землетрясении 23 июня у берегов южного штата Мексики Оахака увеличилось до семи. Об этом 24 июня сообщил в видеообращении в своем Twitter губернатор региона Алехандро Мурат, передает ТАСС.

"Погибли две женщины и пятеро мужчин", - отметил губернатор. Не менее 11 человек пострадали, пятеро из них в больницах. Повреждено более 2 тыс. жилых домов и 55 школ в Оахаке.

Мурат отметил, что к настоящему времени ремонтные бригады полностью восстановили связь в регионе и расчистили дороги от завалов. "Все четыре аэропорта Оахаки работают в обычном режиме", - добавил он.

Очаг землетрясения залегал на глубине 5 км, эпицентр находился на расстоянии 23 км от населенного пункта Крусесита на тихоокеанском побережье Оахаки.-0-