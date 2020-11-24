Команда Байдена вскоре начнет переговоры о передаче полномочий с представителями федеральных ведомств

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переходная команда демократа Джозефа Байдена в ближайшие дни приступит к переговорам о передаче полномочий с представителями федеральных ведомств в администрации действующего американского президента Дональда Трампа. Соответствующее заявление распространил в Twitter глава переходной команды демократа Йоханнес Абрахам, сообщает ТАСС.

"В ближайшие дни сотрудники переходной команды начнут проводить встречи с представителями федеральных ведомств для обсуждения борьбы с пандемией, получения сведений по вопросам национальной безопасности, а также для того, чтобы получить полное понимание того, какие действия администрация Дональда Трампа планирует предпринять для освобождения постов в государственных ведомствах", - говорится в заявлении штаба Джозефа Байдена. По словам Йоханнеса Абрахама, Управление по общим вопросам администрации США, одобрив выделение средств на передачу полномочий команде демократа, фактически "подтвердило очевидную победу на выборах избранного президента Джо Байдена и избранного вице-президента Камалы Харрис".

"Сегодняшнее решение фактически положило начало решению проблем, стоящих перед нашей страной, в том числе - борьбе с пандемией и восстановлению экономики, - подчеркнул представитель штаба Джозефа Байдена. - Окончательное решение надзорного органа позволит официально начать процесс передачи полномочий в контакте с федеральными ведомствами".-0-

Трамп разрешил своей администрации начать процесс передачи власти Байдену