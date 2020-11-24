Трамп разрешил своей администрации начать процесс передачи власти Байдену

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп 23 ноября рекомендовал главе Управления по общим вопросам администрации США (GSA) Эмили Мерфи, а также членам своей администрации делать все необходимое относительно первоначальных процедур, связанных с передачей полномочий следующей администрации. Таким образом республиканец, по сути, распорядился начать процесс передачи власти демократу Джозефу Байдену, сообщает ТАСС.

При этом Дональд Трамп считает прошедшие выборы самыми коррумпированными в истории американской политики.

"Наше дело решительным образом продолжается, мы продолжим борьбу, и я верю, что мы победим. Тем не менее, в интересах нашей страны я рекомендую Эмили и ее команде делать то, что необходимо относительно первоначальных протоколов. И я сказал своей команде делать то же самое", - написал Трамп в Twitter.

Президент США также поблагодарил Эмили Мерфи за ее самоотверженность и преданность стране. По словам республиканца, глава GSA подвергалась преследованиям, угрозам и оскорблениям. "Я не хочу, чтобы это происходило с ней, ее семьей или сотрудниками GSA", - подчеркнул Дональд Трамп.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что Управление по общим вопросам администрации информировало Джозефа Байдена о готовности начать процедуру передачи ему президентской власти в стране. По американскому законодательству именно руководитель этого управления должен вынести официальное заключение о том, кто является избранным президентом. Представители Джозефа Байдена до этого сообщали, что просили это ведомство признать демократа избранным президентом США. Эмили Мерфи ранее отказывалась подписать необходимые документы, указывая на то, что Дональд Трамп свое поражение не признал, а окончательных официальных данных, которые бы однозначно свидетельствовали о победе Джозефа Байдена, еще нет.

До 23 ноября власти штатов были обязаны подсчитать бюллетени, присланные по почте, в том числе американцами, находившимися за пределами страны. До 12 декабря должны быть утверждены результаты голосования по каждому штату. 14 декабря должны проголосовать члены коллегии выборщиков. 6 января 2021 года на совместном заседании обеих палат Конгресса должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков, а 20 января пройдет церемония инаугурации избранного президента.-0-